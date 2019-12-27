شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم ضمن قائمة المشاهير الأكثر تأثيرا فى فرنسا عبر إنستجرام للعام الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نافست شمس الأغنية اللبنانية الفنانة نجوى كرم، على صدارة قائمة أكثر مشاهير العالم تأثيرًا فى فرنسا عبر موقع إنستجرام، وذلك للسنة الثّانية على التوالى، حيث يحظى حساب نجوى كرم على إنستجرام بأكثر من 9 مليون متابع، وتخطت حاجز الـ705 مليون فى الانتشار عبر التطبيق.

كما تخطّت نجوى كرم حاجز الـ12 مليون من حيث التفاعل، وذلك بحصولها على حوالى 15 ألف علامة إعجاب على كل صورة تنشرها عبر إنستجرام، وذلك حسب الإحصاءات على موقع "ninjaoutreach"، وبهذا يصبح العام 2019، عام نجاحات للفنانة اللبنانية، حيث حققت أغنيتها "ملعون أبو العشق" أكثر من 90 مليون مشاهدة عبر قناتها على يوتيوب، منذ طرحها فى منتصف أبريل الماضى.



نجوى كرم ضمن قائمة المشاهير الأكثر تأثيرا فى فرنسا عبر إنستجرام

ويشار إلى أن الفنانة اللبنانية نجوى كرم، كانت قد حضرت، الخميس، العرض الأول لـ فيلم الفلوس، بطولة النجم تامر حسنى، فى دور السينما بلبنان، الذى حضره مجموعة من الفنانين اللبنانيين، فى مقدمتهم الفنان وليد توفيق.

وفى تصريحات إعلامية، هنأت الفنانة نجوى كرم، المخرج اللبنانى سعيد الماروق، مخرج فيلم "الفلوس"، وقالت "بباركله بالفعل مش بالحكى.. الفعل هو الوجود لأن بدنا نتحدى كل الظروف الإنسان هو اللى بيصنع الظروف مش الظروف هى اللى بتصنعه.. ونحنا جايين لنقوله مبروك للتحدى اللى أنت بدك تنجح فيه ولكل مبدع من هذا البلد".

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وعن أمنياتها لوطنها لبنان فى ظل الظروف السياسية والاجتماعية الصعبة التى يمر بها، قالت شمس الأغنية اللبنانية "بدنا حكومة جيدة على مستوى طلبات وتطلعات الشعب بيكون بلد حلو.. وبحب العيد يكون عيد مش نغصة.. وإن شاء لله بيكون عيد رغم كل شىء.. بدى تكون فرحة طايره بكل الدنيا.. وبروح فى رأس الخيمة بالإمارات إن شاء الله.. والعيد بينعاد على كل الأمة العربية بالفرح والسعادة"، وفيما يخص إمكانية مشاركتها فى فيلم سينمائى، أضافت "لاء صعبة.. لاء مش كتير عندى رغبة بالتمثيل لأنى بحس حالى شوى ما بعرف أمثل".



نجوى كرم فى المركز الثالث ضمن قائمة الفنانين المؤثرين بفرنسا

ويذكر أن النجمة اللبنانية نجوى كرم، كانت قد زارت خلال الأيام الماضية جمعية خيرية للأطفال، ووزعت الهدايا عليهم، مرتدية ملابس بابا نويل، للاحتفال معهم بنهاية العام، ونشرت الفنانة اللبنانية – حينها - على حسابها على "إنستجرام"، فيديو وصور من الزيارة، معلقة "‫من زيارتنا لجمعية "أيام الرجاء" - زحلة.. ميلاد السلام".

وتستعد النجمة اللبنانية نجوى كرم، لإحياء حفل كبير فى يوم رأس السنة الميلادية 31 ديسمبر، فى رأس الخيمة الإماراتية، وذلك بعد تألقها فى حفل ضخم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، أول نوفمبر الماضى، والذى رعته الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، وحملت شعار "ليلة بيروت"، مع عدد من نجوم الأغنية اللبنانية وهم ديانا حداد وعاصى الحلانى وملحم زين.