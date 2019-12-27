شكرا لقرائتكم خبر عن "ستكونين أنت الشجرة".. هيدي كرم بنيو لوك مختلف احتفالا بالكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علي طريقة أغنية النجم كاظم الساهر "كل عاما وأنتى حبيبتي"، ظهرت الفنانة هيدي كرم بنيو لوك مختلف خلال احتفالها باعياد الميلاد والكريسماس، وارتدت فستان مرصع بالهدايا والزينة، لتظهر بشكل قريب من شجرة الكريسماس.

ونشرت الفنانة، صورة عبر حسابها بموقع انستجرام، معلقة:"يارب سنة 2020 تكون سنه فرفوشه لذوذه مليانه احداث كتييييييير حلوة"، ونالت الكثير من الإعجاب من متابعيها.



هيدي كرم

وشاركت هيدى كرم فى مسلسل "كلبش 3"، من تأليف باهر دويدار، إخراج بيترميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين، كما شاركت مع الفنان حسن الرداد فى مسلسل "الزوجة 18".

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"كلبش 3" تدور أحداثه حيث يتقدم (سليم الأنصاري) باستقالته من وزارة الداخلية إلى اللواء (جلال خطاب)، ولكن الأخير يعترض بشدة على هذا الطلب، وفي نهاية الأمر وبعد إلحاح يرضخ لطلب الاستقالة، ويتجه (سليم) بعد ذلك لتأسيس شركة أمن، ويشاركه (أكرم صفوان)، لكن فيما بعد تظهر بعض الخلافات بينهما، تتحول إلى عداوة وصراعات.

وتقدم هيدى كرم حاليًا برنامج برنامج "كلام ستات" على قناة "ON E" مع الإعلامية شريهان أبو الحسن، والفنانة نهال عنبر.

و عيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير.