ميس حمدان تتقمص "الجوكر" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي

خضعت الفنانة ميس حمدان، لجلسة تصوير جديدة، على طريقة شخصية "الجوكر"، التي أداها الممثل العالمي خواكين فينيكس، ونشرت الصور عبر حسابها بـ"انستجرام"، مؤكدة أنها اختارت تلك الشخصية للاحتفال بأعياد الكريسماس.

وظهرت "ميس"، في الصور وهي تقلد الشخصية في أحد مشاهد الفيلم، حينما كان يستعد الجوكر لحضور برنامجا تليفزيونيا كضيف ساخر يتحدث عن كيفية تقديمه الكوميديا للجمهور، فارتدى زيه المميز، بعدما ارتكب جريمة قتل أخرى لأحد زملاءه القدامى، ثم خرج من منزله ذاهبا للقناة، وفى طريقه رآه ضابطين شرطة وهو يرقص منتشيا على أحد السلالم في الشارع.

وعلقت "ميس" على الصور قائلة: "خليكو انتو في سانتا وسيبوني انا مع الجوكر، إيه رايكو في الصور؟ كل ما لدي هو الأفكار الإيجابية".

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وأصبح السلم الذي شهد رقصة الجوكر، منطقة سياحية، ويقع في شارع ويست 167 فى حي برونكس بنيويورك.

فيلم joker، تقع أحداثه في عام 1981 بمدينة جوثام، ونشاهد مكافحة "آرثر فليك"، يجسده خواكين فينيكس، ليثبت وجوده ككوميدي في عالم يضطهده باستمرار، ليتحول تدريجيًا لشخصية الجوكر الشريرة سيئة السمعة بعد الكثير من الخذلان والاكتئاب.

ونافس الفيلم في مسابقة مهرجان فينيسيا السينمائي، بالعرض العالمي الأول له يوم 31 أغسطس الماضي، وسط 21 فيلمًا لكبار نجوم العالم على رأسهم المخرج الياباني هيروكازو كوريدا والإيطالي باولو سورينتينو، والمخرج الأمريكي ستيفن سودربيرج والفرنسي أوليفر أسايس.