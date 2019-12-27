بعد 15 يومًا في أسوان لتصوير "ختم النمر".. أحمد صلاح حسني يعود للقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

عاد الفنان أحمد صلاح حسني، إلى القاهرة، بعد انتهائه من تصوير مشاهده في أسوان، ضمن أحداث مسلسله "ختم النمر".

وكتب حسني، عبر حسابه على "تويتر": "إلى القاهرة بسلام.. الحمد لله بعد ١٥ يوم تصوير بأسوان.. يا رب على خير، وشكرًا لكل فريق العمل على المجهود الكبير المبذول في واحدة من أجمل بقاع الأرض.. أسوان، ختم النمر، قريبًا".

مسلسل "ختم النمر" يعد البطولة الأولى لأحمد صلاح حسني في الدراما التليفزيونية، ويشارك في بطولته عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، ميرهان حسين، تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجي.