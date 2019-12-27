بالصور| بوسي ومي نور الشريف تحتفلان بـ"الكريسماس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفلت الفنانة القديرة بوسي، بأعياد الكريسماس، برفقة ابنتها مي نور الشريف، في أحد الأماكن العامة، ونشرت الأخيرة الصور عبر حسابها بـ"انستجرام".

وظهر الثنائي في الصور بإطلالة مبهجة، وعلقت "مي"، قائلة: "ليلة عظيمة".

واحتفلت بوسي بعيد ميلادها الشهر الماضي، إذ أنها من مواليد 26 نوفمبر، تزوجت في بداية مشوارها الفني من الفنان الكبير نور الشريف، وقدمت للسينما عددا من الأفلام الهامة أبرزها "حبيبي دائما"، "إعدام ميت"، "شيء من الخوف"، وغيرها.

وشاركت بوسي مؤخرًا في مسلسل "قيد عائلي"، تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويضم عددًا كبيرًا من الفنانين وعلى رأسهم ميرفت أمين وصلاح عبدالله وسيمون وميرهان حسين، ودنيا عبدالعزيز ونضال الشافعي وأميرة هاني وكارولين عزمي.