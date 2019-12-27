محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
أعرب الفنان والمذيع خالد عليش، عن سعادته بالوقوف أمام الكوميديان عادل إمام في مسلسل "عوالم خفية"، الذي عُرض في رمضان 2018.
وعن مشهده أمام "الزعيم" في المسلسل، قال "عليش"، إنه يعتز بهذه التجربة في مشواره مؤكدًا أن وقوفه أمام الزعيم كان حلمًا بالنسبة له: "مكنتش أتخيل أقابله صدفة في الشارع، مش إني أقعد معاه".
وخلال لقاءه ببرنامج "ON Set"، قال: "واحنا في التصوير لاقيت كل الناس بتتصل بيا تقولي أنت فين الاستاذ بيسأل عليك، قولت الاستاذ بيسأل عليا أنا؟.. وصلت لاقيته بيقولي عايز اراجع معاك المشهد".
وأضاف: "اتمنى اشتغل معاه تاني، وحتى لو محصلش فيكفيني إنه يبقى مكتوب في السي في بتاعي إني وقفت قدام الزعيم".
كانت هذه تفاصيل خبر "أنت فين الأستاذ بيدور عليك".. خالد عليش يتحدث عن موقف جمعه بعادل إمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.