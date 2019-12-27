كيف احتلفت إنجي وجدان بذكرى زواجها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة إنجي وجدان جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، صورة من حفل زفافها، احتفالًا بمرور 7 سنوات على زواجها.

وظهرت إنجي في الصورة بفستان زفاف أنيق، وظهر زوجها وهو يقبل جبينها، وعلقت عليها قائلة: " ذكرى مرور 7 سنوات على زواجنا السعيد، بحبك أكتر من أي كلام يقدر يوصف".

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إنجي وجدان آخر أعمالها مسلسل "طلعت روحي" من بطولتها إلى جانب نيقولا معوض وإسلام إبراهيم وميار الغيطي وهبة عبدالعزيز وتامر فرج ودنيا ماهر، تأليف "ورشة كتابة" وإخراج رامي رزق الله.



