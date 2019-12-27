كيف احتلفت إنجي وجدان بذكرى زواجها؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
شاركت الفنانة إنجي وجدان جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، صورة من حفل زفافها، احتفالًا بمرور 7 سنوات على زواجها.
وظهرت إنجي في الصورة بفستان زفاف أنيق، وظهر زوجها وهو يقبل جبينها، وعلقت عليها قائلة: " ذكرى مرور 7 سنوات على زواجنا السعيد، بحبك أكتر من أي كلام يقدر يوصف".
إنجي وجدان آخر أعمالها مسلسل "طلعت روحي" من بطولتها إلى جانب نيقولا معوض وإسلام إبراهيم وميار الغيطي وهبة عبدالعزيز وتامر فرج ودنيا ماهر، تأليف "ورشة كتابة" وإخراج رامي رزق الله.
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