الأحد.. "MBC مصر2" تبدأ عرض مسلسل "كاراميل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تبدأ قناة MBC مصر 2، في الثامنة مساء يوم الأحد المُقبل 29 ديسمبر، عرض المسلسل اللبناني "كاراميل".

يجمع مسلسل "كاراميل" نخبة من نجوم الدراما العرب، منهم ماجي بو غصن، وظافر العابدين، وكارمن لبس، وبيير داغر، وكارين سلامة، وطلال الجردي، وجيسي عبده، وهو من تأليف مازن طه، وإخراج إيلي حبيب، وقدمت تتر المسلسل الفنانة نوال الزغبي.

تدور أحداث "كاراميل" حول "مايا" ماجي بو غصن، التي تعيش حياة عادية مع والدتها وشقيقها وخطيبها، إلى أن تتناول حبة كاراميل تدفعها لاستشراف المُستقبل وخصوصاً بعد تعرفها على رجل الأعمال الشاب "رجا" ظافر العابدين، الذي يخوض صراع كبير مع منافسة في عالم المال رجل الأعمال فؤاد شاهين بيير داغر، وشقيقته "كارلا" كارمن لبس.