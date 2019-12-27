تراند اليوم : شاهد..فنانة شهيرة تظهر عارية على البحر:"أفتخر بقلة الأدب..يارب اهديني"



رغم حالة البرد والطقس السيئ، إلا أن الفنانة السورية إنجي خوري تفضل التعري متحدية البرد لتواصل مسلسل الإثارة الذي أصبحت تتصدر به الترند على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

ونشرت الفنانة السورية المثيرة للجدل، صورًا وفيديوهات أثناء تواجدها في قرية سياحية على شاطئ البحر في اللاذقية بسوريا.

وظهرت "خوري" شبه عارية، إذ ظهر معظم جسدها رغم أنها اكتفت بارتداء قميص خفيف وشفاف يظهر جسدها، وعلقت قائلة :" برد" و" اللاذقية العز"، كما كتبت في تغريدة أخرى " لأنكم البشر تخونون الرب حتى لتملأوا شهواتكم".

وأثارت الفنانة السورية الجدل حول استعراض جسدها وأنوثتها والظهور عارية رغم البرد على شاطئ البحر، وأشار إليها بعض متابعيها في تغريدات بألفاظ بذيئة وصور إباحية، ما دفعها للرد بكتابة تغريدة على حسابها، قائلة :" ياريت تتربو وماتكتبو كلام عيب عالمنشن! عن جد ناس بلا مربى".

فيما نشرت صور أخرى مثيرة وكتبت عليها :" اصبحنا بزمن نفتخر به بقلة الحياء والدين والادب... يارب اهدينا فيمن هديت"، وهو ما أثار تساؤلات لدى متابعيها عن كيفية الدعاء بالهداية وظهورها عارية، واتهمها البعض بأنها مريضة نفسيًا أو تعاني من اضطراب نفسي.

اصبحنا بزمن نفتخر به بقلة الحياء والدين والادب... يارب اهدينا فيمن هديت pic.twitter.com/WVrSsplxZf — انجي - Angie (@iSingerAngieKh) December 26, 2019

— انجي - Angie (@iSingerAngieKh)

جمعه مباركه على الجميع بالخير واليمن والبركات وكل عام وانتم بخير وصحه وسلامه يارب العالمين pic.twitter.com/8HDcMfVU0F Advertisements — انجي - Angie (@iSingerAngieKh) December 27, 2019

— انجي - Angie (@iSingerAngieKh)

— انجي - Angie (@iSingerAngieKh)

— انجي - Angie (@iSingerAngieKh)