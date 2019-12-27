تراند اليوم : انتحار بطلة مسلسل نور بسبب أزمة نفسية

أعلن الصحفي التركي هشان أوغلو، خبر انتحار الفنانة التركية الشهيرة "سونغول أودان"، بطلة مسلسل نور الذي حظى بمشاهدة عالية في العالم العربي على وجه الخصوص، إثر مرورها بأزمة نفسية شديدة.
وأثار الخبر جدلًا واسعًا في الوسط الفني التركي، قبل أن تخرج الفنانة وتنفي إقدامها على الانتحار، في الوقت الذي أكدت فيه أنها تمر بأزمة نفسية وظروف صعبة للغاية، لكنها لم تنتحر ولن تفعل ذلك أبدا. مبدية استغرابها من نشر أوغلو هذا الخبر الكاذب.
وكانت سونغول أودان كشفت مؤخرا أن طليقها كانبرك أوجوسو كان يضربها ويعاملها معاملة سيئة، مشيرة إلى أنها كانت تمثّل على المحيطين بها بأنها كانت سعيدة آنذاك، إلا أن الواقع كان عكس ذلك.