تراند اليوم : فيديو| مطرب مصري يتلو القرآن بصوت رائع



من وقت لآخر، ينشر المطرب المصري أحمد سعد، مقاطع يتلو فيها آيات من القرآن الكريم، كما ظهر مرارًا وهو يؤدي الابتهالات الدينية في برامج تليفزيونية.

وكانت أحدث إطلالاته اليوم عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال مقطع قصير يتلو فيه قول الله تعالى "إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر الصابرين" بطريقة رائعة نالت استحسان متابعيه.

وعلق سعد على المقطع الذي شاركه متابعيه، قائلاً: "قراءة إلى القلوب، وليست للعقول فقط".

يشار إلى أن سعد كان بطلاً لواحدة من أشهر الأزمات على الساحة الفنية خلال الشهور الماضية، بعد انفصاله عن الممثلة سمية الخشاب، الذي اتهمته بالاعتداء عليها بالضرب، ما أدى إلى استئصالها الطحال.