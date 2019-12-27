سلمان خان يحتفل بذكرى ميلاده الـ54 ..بالفيديو

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 ديسمبر 2019 03:43 مساءً - يحتفل نجم بوليوود سلمان خان Salman Khan اليوم 27 كانون الأول/ديسمبر، بذكرى ميلاده الـ54، محققًا أعلى درجات النجاح على صعيد السينما الهندية.



ولهذه الغاية تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديوهات عبر انستقرام، تُظهر سلمان وهو يحتفل بميلاده وسط جمهوره ومحبيه، حيث يظهر وهو يقطع قالب الحلوى برفقة الطفل أهيل ابن شقيقته أربيتا خان Arpita Khan، على وقع أغنية الميلاد له.

ولمناسبة ذكرى ميلاده نستعرض أبرز إنجازات سلمان لعام 2019:

سلمان خان

أنهى سلمان خان هذا العام، بتصوير فيلمه الأخير "Bharat"، بمشاركة النجمة كاترينا كيف Katrina Kaif بعد 100 يوم من العمل والتصوير.



وذكرت مصادر صحافية أنّ سلمان اختتم تصوير فيلمه الأخير مع كاترينا، حيث شمل التصوير مشاهد عاطفية.



كما أجرى سلمان هذا العام محادثات مع المخرج الهندي روهيت شيتي، لإنتاج دراما بوليسية جديدة، بعد النجاح الذي حققه فيلم "Simba" بطولة النجم رانفير سينغ Ranveer Singh ومن إخراج شيتي.



وزار سلمان هذا العام الأراضي السعودية كضيف شرف في مهرجان السينما السعودية، الذي أقيم في مركز الملك عبد العزيز للتذوق "إثراء"، كجزء من موسم الشرقية، حيث كان باستقباله آلاف المعجبين به في المملكة العربية السعودية، الذين عبّروا عن حبهم له بكل حماسة تجاه وصوله.

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سلمان يحتفل بذكرى ميلاده الـ54

وحقق سلمان هذا العام رقمًا قياسيًّا في فيلم ،"Bharat" الذي فاق كل التوقعات أول أيام عرضه، بسبب نجاحه الكبير الذي حققه.



وفي التفاصيل فإنّ فيلم "Bharat" بطولة سلمان خان، استطاع في يوم عرضه الأول بأول أيام العيد، أن يحقق أكثر من ستة ملايين دولار أمريكي، ليُحطّم كل الأرقام القياسية الخاصة بإيرادات افتتاح أيّ فيلم هندي.



ونجح سلمان خان هذا العام في تحدي غطاء الزجاجة ، حيث قدّم من هذا التحدي رسالة مفادها: «حافظوا على الماء»، من خلال استطلاع، أو ما سمي بتحدي غطاء الزجاجة، الذي اجتاح بوليوود والعالم

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