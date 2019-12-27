راني موخرجي تعامل زوجها بالسوء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 ديسمبر 2019 03:43 مساءً - تصريح جريء لنجمة بوليوود راني موخرجي Rani Mukerji عن علاقتها بزوجها، كان كفيلًا لتكون حديث الإعلام الهندي، حيث صرحت عن سوء معاملتها لزوجها.



وفي التفاصيل، فقد اعترفت موخرجي في مقابلة أجرتها مؤخرًا، أنها تسيء إلى زوجها، لكن بدافع الحب والعشرة وقالت: "نعم، أنا أفعل. أنا ألعن زوجي كل يوم، أسيء إلى زوجي كل يوم، لكنّ اللعن يخرج مع الحب".

راني موخرجي وزوجها وابنتها

وتحدثت راني عن كيف تحمي ابنتها أديرا من المصورين، حيث قالت لمضيفتها الممثلة نيها دوبيا Neha Dhupia في برنامج للدردشة: "أريد أن تنمو أديرا بشكل طبيعي. وإلا، فإنك تحصل على اهتمام غير مرغوب فيه وغير مستحق، من دون أن تحقق أيّ شيء في الحياة. أريد أن تعامَل أديرا مثل أيّ طفل آخر في المدرسة. أنا وإديتيا لا نريد أن يتم تصويرها باستمرار".



وأضافت موخرجي: "أنا لا أرسلها إلى باندرا، إنها لا تحب جوهو، إنهم يتجولون فقط في كل مكان على الدراجات. فقط لا تعيش في باندرا ولا تنتقل من باندرا إلى أيّ مكان، ستكون على ما يرام".



وقالت: " دائمًا أقول لأديرا باستمرار بأنها الأشجع والأقوى، وأنه لا يوجد أحد أقوى منها، وأنّ لديها عضلات أكثر من بابا، وأنا أغرس ذلك في دماغها من الآن، فقط لأنني لا أريد أيّ شخص في هذا العالم أن يقول لها من أي وقت مضى إنها ليست قوية، وإنها ليست قوية بما فيه الكفاية".

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راني موخرجي وزوجها

وفي حديثها عن زوجها، أكدت أنه خجول أمام الكاميرا ولا يحب التصوير، وقالت راني: "ليس الأمر كما لو كان مصابًا بجنون العظمة تجاه الكاميرات. إنه لا يريد أن يتم تصويره فقط. لقد أخبرني بعد زواجنا".



يشار إلى أنّ راني موخرجي كانت واحدة من الممثلات القلائل في العقد الماضي، التي لم تتوانَ أبدًا عن التحدث عن الأشياء بأسمائها الحقيقية في مقابلاتها غير المقيدة، وغير الدبلوماسية في العديد من القضايا، كانت دائمًا موضع إعجاب من الجمهور.



ويُذكر أنّ الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، عقدت قرانها مع أديتيا شوبرا في أبريل 2014، ولديهما ابنة تبلغ من العمر أربع سنوات، أطلقا عليها اسم أديرا.

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