الأربعاء.. عرض بوهيميا ضمن فعاليات مهرجان نقابة المهن التمثيلية

يقام العرض المسرحي "بوهيميا" مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 يناير 2020، في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً علي مسرح النهار بالقصر العيني، وذلك ضمن فعاليات مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي التجربة الأولى (الدورة الرابعة).

عرض "بوهيما" بطولة كل من ياسر الوكيل، هشام عادل، نوال العدل، مروان عرفان، شريهان قطب، نيهال الرملى، علاء هلال، مخرج منفذ

: علاء الصانع، مساعدين الإخراج:- محمد ممدوح& محمد كمال، مكياج لمياء محمود، ديكور و ملابس هادى جمال ، موسيقي محمد كمال ، إضاءة روكي، تصميم إستعراضات خليفة، إستعراضات :- ( خليفة_ أحمد خالد _ بوجي _ محمد كمال"eboo" )، تأليف : إيهاب جابر، إخراج محمد عبد المولىيشار إلى أن مهرجان النقابة المسرحى لن يشارك فيه إلا من يحمل عضوية النقابة فقط، وذلك لإتاحة الفرصة للأعضاء لإظهار مواهبهم من خلال عروض مسرحية في تجربتها الأولى لم يسبق لها المشاركة في مهرجانات احترافية أخرى أو حصلت على دعم إنتاجي من أي جهة فنية.ويشارك خلال فعاليات 10 عروض مسرحية، والعمل الذى سيفوز فى المهرجان سيفوز بجوائز مالية وتقديرية، بجانب درع المهرجان، بالإضافة إلى إنتاج العرض المسرحي الفائز.