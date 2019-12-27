شاهد.. صلاح عبدالله يودع 2019 بطريقة كوميدية

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ودع الفنان الكبير صلاح عبدالله، عام 2019 على طريقته الخاصة، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
نشر صلاح تصميمًا لصورته بملابس بابا نويل وعلق عليها: "ههه بقولها كل سنة من كام سنة ههه ودا
يشار إلى أن كان انضم الفنان صلاح عبد الله لفيلم "الخطة العامية" مع الفنان على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل، ومن المقرر أن يظهر خلال العمل بشخصية كوميدية.
يذكر أن "الخطة العامية" بطولة على ربيع محمد عبد الرحمن توتا، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، وأخرون، إخراج معتز التونى.
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