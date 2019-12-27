الليلة.. عرض المتفائل على خشبة مسرح بيرم التونسي

يقام مساء اليوم، الجمعة، عرض "المتفائل"، وذلك على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة مساء، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم ٧ يناير، ومن المقرر أن تتراوح اسعار التذاكر بين ٥٠، ٧٥، ١٠٠ جنيه.

عرض "المتفائل" تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل و الأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.

العرض بطولة سامح حسين، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، حنان عادل، آيات مجدي، تامر الكاشف،

زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام امام.