الليلة.. عرض المتفائل على خشبة مسرح بيرم التونسي

يقام مساء اليوم، الجمعة، عرض "المتفائل"، وذلك على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة مساء، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم ٧ يناير، ومن المقرر أن تتراوح اسعار التذاكر بين ٥٠، ٧٥، ١٠٠ جنيه.
عرض "المتفائل" تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل و الأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.
العرض بطولة سامح حسين، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، حنان عادل، آيات مجدي، تامر الكاشف،
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