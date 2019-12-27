تراند اليوم : فنانة مصرية ظهرت في فيديو إباحي تثير الغضب بفيديو جديد

أثارت الفنانة المصرية شيما الحاج موجة من الجدل بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب فيديو نشرته على صفحتها وهي ترقص بشكل مثير على أنغام أغنية المطربة روبي.

وكانت الفنانة المصرية ظهرت في فيديو إباحي وهي تمارس الجنس مع المخرج السينمائي وعضو مجلس النواب المصري خالد يوسف، كما ظهرت وهي ترقص في بداية الفيديو له، بنفس الطريقة التي ظهرت ترقص بها في فيديو نشرته أمس.

وانهالت التعليقات السلبية لمهاجمة شيما الحاج، وذكرها الجمهور بأنها متعودة على مثل هذه الأفعال، ما دفعها إلى حذف الفيديو بعد ساعات قليلة من نشره.

وكانت فضيحة جنسية شغلت الرأي العام في مصر بطلتها الفنانتين شيما الحاج ومنى فاروق بعد ظهورهما في فيديو إباحي مع المخرج خالد يوسف، بالإضافة إلى ظهور فيديوهات أخرى للمخرج المعروف مع إعلامية وراقصة وسيدة أعمال أخريات، في فضيحة هزت الوسط الفني.