تراند اليوم : تامر حسني يرد على حقيقة سرقته لـ”الفلوس”.. فيديو

رد الفنان المصري، تامر حسني، على المشككين في أن فكرة أحدث أفلامه السينمائية أصلية، وغير مستوحاة عن فيلم أجنبي.

وأكد المطرب والممثل المصري الشهير، على هامش حضوره العرض للفيلم، الثلاثاء، أن فيلمه الجديد “الفلوس” غير مقتبس، وأضاف: “الفيلم فيلمي، أنا اللي كاتب قصته، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وظللنا أعوام نعمل عليه”، بحسب تصريحاته لبرنامج “عرب وود”، المذاع على فضائية “روتانا سينما”.

وتدور أحداث فيلم “الفلوس”، حول حول نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية “حلا”، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

والفيلم من بطولة تامر حسني وزينة وخالد الصاوي ومحمد سلام وعائشة بن أحمد.