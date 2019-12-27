هكذا احتفل النجوم بالكريسماس

احتفل نجوم العالم العربي والعالم بالكريسماس، حيث شاركوا جمهورهم بأجمل اللقطات على مواقع التواصل الاجتماعي وعلقوا بأجمل عبارات التههاني والأمنيات لجمهورهم ومحبيهم. الصور اعلاه تظهر كيف احتفل النجوم بالكريسماس: النجمة كارول سماحة احتفلت بالكريسماس مع العائلة حيث أقامت حفلاً صغيراً في منزلها، جمعت أصدقائها من داخل الوسط الفني داخل منزلها، للاحتفال بأعياد الميلاد، ونشرت أولا مجموعه من الصور التي تجمعها مع زوجها وابنتها تالا عبر حسابها بموقع انستقرام، ثم نشرت مجموعة صور أخرى مع النجمة إلهام شاهين والإعلامية منى الشاذلي، وعلقت على الصور قائلة: الكريمساس مع أصدقائى وعائلتى أحلى. النجمة سيرين عبد النور احتفلت بالكريسماس أيضاً في منزلها برفقة زوجها وأولادهما، ونشرت صورة اخرى برفقة والدتها وشقيقتها سابين نحاس. النجمة المصرية شيريهان احتفلت بالكريسماس في منزلها حيث نشرت صورة وهي تضيء شجرة الميلاد من داخل منزلها. Advertisements النجمة بريانكا شوبرا شاركت جمهورها بصورها عبر انسقرام، حيث ظهرت مع زوجها نيك جوناس والعائلة مجتمعة داخل منزلهما احتفالاً بالكريسماس. النجمة السورية كنده حنا نشرت صوراً عبر انستقرام وهي تزين وتضيء شجرة الميلاد مع أولادها. تابعي المزيد: حصاد 2019: إطلالات كارثية للنجمات حصاد العام: أجمل فساتين دنيا بطمة 2019 حصاد 2019: أجمل فساتين بسمة بوسيل

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