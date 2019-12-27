ملكة جمال فرنسا تتعرّض لتعليقات عنصريّة بسبب لون بشرتها

تقدّمت جمعية مناهضة للعنصرية في فرنسا، الجمعة، بشكوى إلى النيابة الفرنسية بشأن تعليقات عنصرية وردت على وسائل التواصل الاجتماعي بعد اختيار الشابة ذات البشرة السمراء، كليمنس بوتينو من غوادلوب، ملكة جمال فرنسا 2020.

وقال غيسلان فيدو رئيس المجلس لوكالة فرانس برس "يجب معاقبة ناشري هذه التعليقات، فهي غير مقبولة".

وأضاف "لم يكن هناك أي رد فعل من السلطات أو الحكومة"، مشيراً إلى عدم اتخاذ وزيرة شؤون المساواة بين الجنسين المسؤولة عن مكافحة التمييز مارلين شيابا، أي إجراء في هذا الصدد.

يذكر أن كليمنس توّجت ليل السبت الأحد 14/ 15 ديسمبر 2019 في مرسيليا (جنوب فرنسا) لتخلف بذلك البولينيزية فايمالاما شافيس.

والفائزة التي اختارها مشاهدو محطة "تي أف 1" هي طالبة ماجيستير في تاريخ الفن في جامعة سوربون في باريس.

وتبلغ من العمر 22 عاما وطولها 1,75 مترا. وقالت الفائزة إنها شغوفة بالفن ولا سيما الموسيقى والسينما وتحب السفر والموضة وعزف البيانو.

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وأكدت بوتينو المقيمة في باريس منذ سنتين بعد فوزها "سأبقى أنا نفسي متواضعة ولطيفة، لكن أفضل".



وردا على سؤال حول انتقادات الحركات النسوية لهذه المسابقة التي تعتبرها تمييزية وبالية، ردت ملكة جمال فرنسا بالقول إن المسابقة "تشجع الشابات على القيام بما يرغبن به وما يؤمن به. وتطبق المرأة المبادئ النسوية في حياتها اليومية من خلال عملها وتأسيس عائلة".

وتنافست بوتينو في المرحلة النهائية مع أربع متسابقات أخريات هن ملكة جمال بروفونس وتاهيتي وبورغونييه وكوت دازور.وشاركت في المسابقة 30 شابة من كل انحاء فرنسا.