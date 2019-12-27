بالصور: المصممة السعودية العنود بدر: وصفات لأناقة مثالية ورشاقة دائمة

العنود بدر هي واحدة من أبرز مدوّنات الموضة على انستقرام، حيث يبلغ عدد متابعيها عبر حسابها الذي يحمل اسم FOZAZA 831 ألف متابع.

تتميّز بأسلوبها الخاص جداً، فهي ليست بحاجة لارتداء براندات عالميّة لتبدو أنيقة، بل تحرص على ارتداء ماركات تجاريّة، تضفي عليها لمسات خاصّة.

-من هي عنود البدر؟

هي مصممة أزياء سعودية تعيش في دبي في الإمارات العربية المتحدة.

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ولدت في سنة 1985 في الرياض، من أب سعودي وأم لبنانية، وفي الثانية عشر من عمرها، سافرت إلى باريس لمتابعة دروسها بسبب حرب الخليج، وبعد عامين إنتقلت إلى الولايات المتحدة الأميركيّة لمتابعة مسيرتها الدراسيّة لتعود إلى بلدها الأم، ثمّ إلى دبي وتتخصص بالـ الإتصال بصري وتصوير الأزياء.

-جوائز عالمية

في سن الثامنة عشرة بدأت بتصميم الأزياء، عشقت الجينز، وشعرت أنّ أسلوبها قريب من روك-رنواي، عرفت مع الوقت بتميّز تصميم البليزر، التي اوصلتها إلى العالميّة، فزيّنت أجساد النجمات الغربيات على رأسهنّ كيم كارداشيان وكارولينا كوركوفا، وهي التي تعتبرها بداية موفقّة لها ولماركتها "ليدي فوزازا Lady Fozaza" في عالم الألبسة الجاهزة.

خلال مسيرتها حصدت جوائز عدّة أبرزها جائزة أفضل مصمّمة أزياء محليّة من مجلة غراتسيا.

-نصائح لعاشقات الموضة

تنصح العنود متابعاتها على "انستغرام" ألا يكنّ مهووسات بالموضة، تقول إنّ السيّدة ليس عليها أن تنفق الكثير من المال لتبدو أنيقة، وأنّ الأناقة ليست حكراً على الماركات العالميّة. وتؤكّد أنّها لا تقوم بعرض ملابسها من الماركات العالميّة على "انستغرام"، لأنّ ثمّة متابعين لا يملكون المال لينفقوه على الماركات غالية الثمن.

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وتنصح السيّدات باقتناء ما يليق بهنّ دون الاتّباع الأعمى للموضة، تقول "إذا وجدت أنّ قماش النمر هو الرّائج في حين أنّ قماش الحصان الوحشي يليق بك أكثر فلترتدينه. الأهم هو ما يليق بك وليس ما هو رائج وهذه قاعدة ذهبيّة للأناقة".

-ستايل بوهيمي

تقول العنود إنّ الستايل الذي تفضّله تغيّر كثيراً منذ سنوات إلى اليوم، وتقول إنّ ستايلها اليوم بوهيمي أنيق.

وعن الانتقادات التي طالتها بأنّها عندما بدأت كانت طبيعيّة أكثر تقول "لا أغيّر نفسي لأجل ماركة معينة أو لأجل شخص معيّن. عندما بدأت كان الانستغرام منصّة للمرح، ثمّ تحوّلت إلى "براند" وكذلك "لايدي فوزازا"، ما فرض عليّ بعض القيود دون أن أشتّت المتابعين.".

-فقدانها وزنها

خسرت العنود 17 كيلو من وزنها، بعد اتباعها أسلوب حياة جديدة.

تقول" خسرت وزني لأنّني أتّبعت أسلوب حياة صحّي، غيّرت نمط حياتي كلّه وليس مجرّد الأكل. أقوم بعمل رياضة، أتناول أي شيء، لكن ببدائل، أزلت النشويات من حياتي، وأقوم بإعداد أطباق صحيّة بنفسي. كل شيء بإمكانك أن تتناوليه لكن بسعرات أقل".

-ماكياجها اليومي

تقول العنود إنّها لا تحبّذ وضع الفوندايشن بشكل يومي.

تهتم أكثر بظلال العيون، وتحب الكونسيلر وتضعه يومياً، كما أنّها بدأت منذ فترة قصيرة باستخدام أحمر الشفاه بصورة يومية لأنه ينير الوجه.