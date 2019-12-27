ميس حمدان تتحول الى “الجوكر”

كتب امير فتحي في الجمعة 27 ديسمبر 2019 02:55 مساءً - فاجأت الفنانة الأردنية ​ميس حمدان​ الجمهور بتقليدها لشخصية “الجوكر” الشهيرة، اذ انها وضعت المكياج الخاص بالشخصية ونشرت فيديو لها على صفحتها الخاصة، مشيرة الى ان هذا الفيلم عبّر عن مشاعرنا وأفكارنا في فترات من حياتنا.

وعلّقت على الفيديو قائلة: “معظمنا شاف فيلم الجوكر وفي الي حبه و في الي كرهه بس اللي محدش اختلف عليه ان الفيلم لمسنا و عبر عن مشاعرنا في فتره من فترات حياتنا ممكن نسميها فتره البؤس و الظلم و عدم التقدير و ان الحياه جايه عليك و ان الواسطة مهمه عشان توصل و ان ليه ربنا بيعمل معايا انا كده بالذات دون الناس و ايه الدرس المستفاد !؟ و الحيره في اتخاذ القرارات في طب و بعدين و الحياه رايحه بيه لفين و ايه الصح و ايه الغلط وبالنسبة ليه السؤال كان اسيب الفن و اشتغل حاجه تانيه عشان مش حاسه أني بحقق الحلم الوردي ل اللي كنت بحلم بيه ؟!

#انا_الجوكر”.

وهكذا ….الفرق بينا و بين بطل الفيلم انه كان عنده مرض مزمن مانعه انه يعبر و يفكر و يطور و يحاسب و يحاول و يخطط و يقيم نفسه لكن احنا معظمنا عندنا العقل اللي يخلينا نعرف ان الحياه صعبه و مش وردي ولازم تفشل كتير عشان في الاخر تنجح لو حتمشي المشوار لوحدك من غير دعم ..في نهايه السنه الجديده احب أقول ان انا جوكر نفسي و حكون جوكر كسبان حتى لو بعد حين حتى لو كل الظروف مشيت عكس التيار و حاولت تدمر طموحي و أحلامي اللي لسه محققتش منها كتير و حعمل الي عليه بالطريقه اللي ترضيني سواق في الفن او بره وربنا كريم