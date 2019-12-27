وزير الثقافة يكرّم مهدي عياشي الفائز بلقب ذا فويس

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Dec 27, 2019
كرّم وزير الشؤون الثقافية في تونس، محمد زين العابدين، مهدي عياشي حامل لقب “ذا فويس” بموسمه الخامس.
وقدّم وزير الشؤون الثقافية الدرع الوطني للثقافة لـ “عياشي” الذي نشر صورة له تجمعه مع الوزير وعلّق “الى الامام”.
نذكر أنه وبعد تحديات استمرت على امتداد أربعة عشر أسبوعاً، حسم الجمهور النتيجة بالتصويت للمشترك الفائز مهدي عياشي من تونس من فريق راغب علامة بلقب “أحلى صوت” في العالم العربي، إثر حصوله على أعلى نسبة تصويت ضمن الموسم الخامس من البرنامج العالمي “ذا فويس”، وستتولى شركة بلاتيوم ريكوردز إنتاج ألبوم خاص له.
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