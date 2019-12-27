Dec 27, 2019
يبدو أن غياب الممثلة امل بوشوشة عن الشاشة لن يكون طويلاً خاصة أنها تحضّر مفاجأة كبيرة مطلع العام 2020.
ورداً على سؤال لمجلة “HAYA”، هل من خطط معيّنة للعام 2020؟ أكدت أمل ان بعض المشاريع تتطلّب تخطيطاً فيما يأتي بعضها الآخر فجأة ومن دون سابق إنذار. وتابعت أنها تستعدّ للكشف عن مفاجأة رائعة وكبيرة في مطلع العام 2020 ولكن لا يمكنها أن تفصح عن تفاصيلها بعد إنّما ستكون مفاجأة غير متوقّعة وهي متحمّسة جدّاً لهذا العمل.
آخر أعمال “بوشوشة” المُسلسل اللبنانيّ “دولار” الذي عُرض على منصّة “نتفليكس” وشاركها في البطولة عادل كرم، قصّة محمود إدريس وسيناريو وحوار هشام هلال، إخراج سامر البرقاوي وإنتاج شركة “صبّاح أخوان”.
ورداً على سؤال هل سيكون هناك جزءاً آخر منه؟ ردّت أمل خلال المقابلة أن بدايةً، تمّ الاتّفاق على جزأين ولكنّ شبكة “نتفليكس” قرّرت في ما بعد التريّث لمراقبة نسبة المشاهدة. لذا، قد يتطلّب الأمر المزيد من الوقت كي تتّخذ الشبكة قرارها النهائي بشأن الجزء الثاني. ولكن ما يمكن قوله إنّ الأصداء رائعة وعلى ما يبدو أنّ نسبة المشاهدة ملفتة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمل بوشوشة تحضّر مفاجأة كبيرة لعام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.