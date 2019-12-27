أمل بوشوشة تحضّر مفاجأة كبيرة لعام 2020

يبدو أن غياب الممثلة امل بوشوشة عن الشاشة لن يكون طويلاً خاصة أنها تحضّر مفاجأة كبيرة مطلع العام 2020.

ورداً على سؤال لمجلة “HAYA”، هل من خطط معيّنة للعام 2020؟ أكدت أمل ان بعض المشاريع تتطلّب تخطيطاً فيما يأتي بعضها الآخر فجأة ومن دون سابق إنذار. وتابعت أنها تستعدّ للكشف عن مفاجأة رائعة وكبيرة في مطلع العام 2020 ولكن لا يمكنها أن تفصح عن تفاصيلها بعد إنّما ستكون مفاجأة غير متوقّعة وهي متحمّسة جدّاً لهذا العمل.

آخر أعمال “بوشوشة” المُسلسل اللبنانيّ “دولار” الذي عُرض على منصّة “نتفليكس” وشاركها في البطولة عادل كرم، قصّة محمود إدريس وسيناريو وحوار هشام هلال، إخراج سامر البرقاوي وإنتاج شركة “صبّاح أخوان”.

ورداً على سؤال هل سيكون هناك جزءاً آخر منه؟ ردّت أمل خلال المقابلة أن بدايةً، تمّ الاتّفاق على جزأين ولكنّ شبكة “نتفليكس” قرّرت في ما بعد التريّث لمراقبة نسبة المشاهدة. لذا، قد يتطلّب الأمر المزيد من الوقت كي تتّخذ الشبكة قرارها النهائي بشأن الجزء الثاني. ولكن ما يمكن قوله إنّ الأصداء رائعة وعلى ما يبدو أنّ نسبة المشاهدة ملفتة.