تشانينغ تاتوم يبحث عن حبيبة جديدة.. بعد شهر من انفصاله عن جيسي جي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن تشانينغ تاتوم يسعى للمضي قدمًا في حياته العاطفية بسرعة، حيث بدأ مهمة البحث عن حبيبة جديدة بعد فترة وجيزة من انفصاله عن جيسي جي.

فوجئ محبو "تشانينغ تاتوم" و"جيسي جي" بخبر انفصالهما الذي تم الإعلان عنه قبل أسبوع، حيث كشفت مصادر مطلعة لم يُكشف عن هويتها، أن الثنائي قررا الانفصال خلال شهر نوفمبر، وظل الأمر سريًا ولم يتم الإعلان عن خبر الانفصال إلا مؤخرًا.

وبعد مرور أقل من شهر من انفصاله عن "جيسي جي"، كشفت مصادر لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الممثل الأمريكي يستعين حاليًا بتطبيق المواعدة "رايا" الشهير بين النجوم، للبحث عن حبيبة جديدة.

كما ذكرت المصادر التي لم يُكشف عن هويتها، أن تشانينغ أضاف في بروفايل صفحته على تطبيق "رايا"، تعليق بشأن مهنته قبل التمثيل، حيث قال: "نعم، لقد كنت أعمل كراقص تعرٍ في الملاهي الليلية، آسف".

تأتي هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من انفصال تشانينغ عن جيسي أنهى ارتباط دام عامًا واحدًا، وفي حين لم يتم الكشف عن عدة تفاصيل، إلا أن المصادر المطلعة أوضحت أن الثنائي انشغلا في نمط حياتهما المختلف؛ حيث كان جدول أعمال تشانينغ مزدحمًا ويسافر كثيرًا إلى لوس انجلوس من أجل قضاء بعض الوقت مع ابنته من زوجته السابقة "جينا ديوان"، بينما تفضل جيسي البقاء في بريطانيا.

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وعلى الرغم من الانفصال، إلا أنه وفقًا للمصادر، تم الأمر بهدوء بين تشانينغ وجيسي، وما يزالان يحتفظان بعلاقة صداقة قوية والأمور بينهما تسير على ما يرام.

يجدر بالذكر أن تشانينغ ارتبط بجيسي بعد انفصاله عن "جينا ديوان" خلال العام الماضي، بعد زواج استمر 9 أعوام وأثمر عن ابنتهما "إيفرلي" (6 أعوام).

وفي الوقت الذي بدأ فيه تشانينغ مهمة بحثه عن حبيبة جديدة، شوهدت جيسي مؤخرًا يوم الكريسماس في لوس أنجلوس، في أول ظهور علني لها بعد اعلان خبر الانفصال عن تشانينغ، وكانت برفقة أصدقائها من أجل مساعدة المشردين من خلال تقديم الطعام لهم والعناية بهم وبمظهرهم.

ولوحظ أيضًا في عدة لقطات، أنها بدت مستاءة بعض الشيء، كما كانت متشحة بالأسود في إطلالة كاجوال بسيطة.