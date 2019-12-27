بينهم أحمد جمال وكارمن سليمان.. النجوم يتحدثون عن أجمل حدث لهم في 2019

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

شهد عام 2019 الكثير من الأحداث على مستوى الفن، وتحدّثَ العديد من نجوم ونجمات الفن عن أجمل حدث مرّ عليهم في هذا العام وما مثله لهم في حياتهم بشكل عام.

والتقى "فوشيا" عددًا من نجوم ونجمات الفن، وبسؤالهم عن أجمل شيء حدث لهم في عام 2019، جاءت إجاباتهم متباينة ومتنوعة، وكان من بينهم: شيري عادل، ونهال عنبر، وكارمن سليمان، وأحمد جمال، ومحمد فراج، ومي عمر، وأمل رزق، وغيرهم.

وأرجع بعض هؤلاء النجوم أجمل شيء حدث لهم إلى أعمالهم الفنية، واختار آخرون حدثًا شخصيًا اعتبروه الأحلى بالنسبة لهم، فيما قال أحدهم إن خطوبته هي الحدث الأبرز في العام، واختارت أخرى أن مشاركتها في مسلسل تلفزيوني هو الأهم لها.

وبعض النجوم أكدوا أن أعمالهم الغنائية التي طرحوها هذا العام هي الحدث الأهم لهم، فيما قال البعض إن أحلى ما مرّ عليهم هو رؤيتهم لنجاح أبنائهم متمنين لهم الاستمرار في تحقيق النجاح.

وجاءت اللقاءات مع بعض هؤلاء النجوم في حفل توزيع جوائز الدير جيست الذي شهد اختيار فنانين لجوائز التقدير والإبداع، حيث حصدت الفنانة صفية العمري جائزة تقديرية على مشوارها الفني، كما حصلت الفنانة لبلبة على جائزة تقديرية لدورها بفيلم كازابلانكا، وحصد المنتج نصر محروس جائزة تقديرية على أغنية "ملطشة القلوب".

فيما جاءت قائمة الجوائز كالتالي:

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حازت الإعلامية شيريهان أبو الحسن على جائزة أفضل برنامج عن "كلام ستات"، وحازم إمام كأفضل إعلامي رياضي، وسوسن بدر عن دورها في مسلسل "أهو دا اللي صار"، ومحمد سعد لدوره في "فيلم الكنز".

وحصل طارق لطفي جائزة لدوره في فيلم 122، وحلا شيحة لدورها في "مسلسل زلزل"، وخالد النبوي لدوره في مسلسل "ممالك النار"، وأمينة خليل لدورها في "مسلسل قابيل وفيلم 122".

وحصل محمد فراج على جائزة عن دوره في "مسلسل قابيل وفيلم الممر"، وأروى جودة لدورها في "سلسلة أهو دا اللي صار"، إياد نصار لدوره في فيلم "الممر"، وعمرو يوسف لدوره في فيلم "ولاد رزق"، وأحمد رزق لدوره في فيلم "الممر"، وأحمد السعدني لدوره في مسلسل "زي الشمس".

وجوائز لـ إنجي المقدم لدورها في فيلم "ولد الغلابة"، ومحمد فضل لدوره في "تنظيم كأس الأمم الأفريقية"، وشركة سينرجي للإنتاج لدورها في إنتاج الدراما لعام 2019.

ودي جي أفضل مطرب، محمد حماقي، ودي جي أفضل مطربة: شيرين عبد الوهاب، ودي جي أفضل مطرب شباب: أحمد جمال، وأفضل مغنية شبابية: كارمن سليمان، وأفضل مطرب صاعد: محمد عباس، وأفضل مطربة صاعدة: سهيلة بن لشهب، ودي جي أفضل أغنية شرقية: أيام في بحر الغدر "أحمد عزت وعلي سمارة"، ودي جي أفضل ملحن: عمرو مصطفى، وأفضل شاعر: أمير طعمة، وألبوم : كل يوم من دا "حماقي"، و"مصطفى شوقي" أغنية ملطشة القلوب.

وأفضل ممثل: كريم عبد العزيز عن الفيل الأزرق 2، وأفضل ممثلة: هند صبري عن الفيل الأزرق 2، وأفضل ممثل كوميدي: أحمد حلمي، وأفضل ممثلة كوميدية: غادة عادل، وأفضل ممثل شاب: أحمد داود، وأفضل ممثلة شابة: أسماء أبو اليزيد، والسيناريو: أحمد مراد.

أما في الدراما والتلفزيون فجاءت: أفضل ممثل: أحمد السقا، أفضل ممثلة: حنان مطاوع، محمد سامي أفضل مخرج.