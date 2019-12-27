شيرين عبدالوهاب مع ابنتيها في كواليس حفلها بدبي.. والجمهور متفاجئ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب في كواليس حفلها في مدينة دبي الاماراتية برفقة ابنتيها مريم وهنا، كما ظهر زوجها حسام حبيب أيضًا.

اللافت أن ظهور بنات شيرين عبد الوهاب قد فاجئ الصحفيين المتواجدين في الحفل لاجراء المقابلات، خصوصًا أن هنالك تغيرًا واضحًا في ملامحهن.

وبدت شيرين مرتاحة ومتألقة، وأجرت عدة لقاءات صحفية بعد امتناعها عن إعطاء أي تصريحات بعد الأزمات التي واجهتها.

وقدمت شيرين عبد الوهاب عدد من أبرز أغانيها من بينها: "حبة جنة"، و"كلام عينيه"، و"ضعفي"، و"نساي"، و"تاج راسك"، و"الكدابين"، و "آه يا ليل" وغيرها.

ولم يشهد الحفل الافتتاحي لمهرجان دبي للتسوق أي تصريحات جدلية على المسرح من قبل شيرين عبد الوهاب، فيبدو أنها وفرت ما تقوله للصحفيين.

وقالت في بداية حفلها: "إذا كان هناك عروس الليلة.. فعروستنا هي دبي، المدينة التي نفخر بها جميعاً، وإن شاء الله نرى بقية بلداننا العربية مثلها".

يشار أن شيرين عبد الوهاب أحيت الحفل إلى جانب الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والشاب خالد.

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وكانت شائعة قد انتشرت بعد كلام شيرين عبد الوهاب المثير للجدل، الذي قالته على مسرح حفلها ضمن (موسم الرياض)، حينما وصفت النساء اللاتي هاجمن تصريحاتها عن الرجال بـ "العوانس".

هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها للفنانة المصرية شيرين، فقد انتقدت بسبب تصريحات أطلقتها في حفلات سابقة، حيث أوقفت شيرين عن الغناء في مصر بعد اتهامها بـ"الاستهزاء بالحكومة"، في حفل أقامته خارج البلاد بشهر مارس.

وكانت شيرين قد خاطبت آنذاك جمهورها بالبحرين قائلة "أنا هنا أتكلم براحتي.. في مصر ممكن يسجنوني"، مما دفع نقابة الموسيقيين المصريين لإصدار قرار بإيقافها عن الغناء، وإحالتها للتحقيق.

وانتشر مقطع فيديو لشيرين عام 2017 من حفل أقامته في إمارة الشارقة الاماراتية، ترد خلاله على طلب إحدى المعجبات بأداء أغنية "مشربتش من نيلها"، بأن الشرب من مياه النيل يؤدي إلى الإصابة بمرض "البلهارسيا".

وكانت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ترد في كل مرة على الانتقادات الموجهة لها بالقول إنها تقصد مداعبة الجمهور وإضحاكه، وتدافع عن نفسها بحجة "العفوية".