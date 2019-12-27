سيرين عبد النور تسخر من تسمية العاصفة "لولو"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: شاركت الفنانة سيرين عبد النور مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على "تويتر" وثّقت فيه لحظات تعرّض سيارتها للغرق في شوارع لبنان بسبب العاصفة "لولو" التي ضربت البلاد وتسببت في سقوط أمطار غزيرة.
وعلقت لتطمئن المتابعين باللهجة اللبنانية العامية: "وصلنا بخير وسلامة على بيتي بس الناس العلقانة على الطريق شي ببكي". وأضافت ساخرة من تسمية العاصفة بـ"لولو" كاتبة: "ولولو اسمها ؟؟؟ كان لازم يسموها طبوش ما ضل حداً فينا ما طبّش هوي وسيارته"! وأرفقت المنشور بوسم #لبنان_يغرق
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