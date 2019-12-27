أديل تُفاجِئ الجمهور بإطلالتها الرشيقة







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أطلت النجمة العالمية أديل عبر حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام" بمظهرٍ مفاجِئ لمتابعيها عبر صورة لها إلى جانب شخصيتي بابا نويل وغرينتش مخرّب عيد الميلاد. حيث علّق معظم المتابعين بأنهم لم يعرفوها إلا بعد التدقيق بالصورة لشدة نحافتها. الأمر الذي دفع محبيها لتداول الصورة عبر مواقع التواصل مع تعليقاتٍ متباينة.

ولقد علقت أديل "الرشيقة" على الصورة كاتبة في إشارة لدور "غرينتش": “لقد حاولنا تدمير عيد الميلاد، لكن قلوبنا نضجت بالحب! شكرًا لحضوركم حفلي لقد جعلتمونا نشعر بأننا أطفال". وختمت متمنية عيد ميلاد وعطلة سعيدة للجميع”.



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