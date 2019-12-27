- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أصعب موقف مر به سمير صبرى هذا العام والان مع تفاصيل الخبر
فكثيراً ما يمر الإنسان بمواقف فى حياته لا تنسى على مدار العمر بأكمله، وقد تعرض النجم الكبير سمير صبرى هذا العام لحادث سيارة فى أبريل الماضى، أثناء عودته من الإسكندرية إلى القاهرة، حيث تفاجأ وهو على الطريق باصطدام سيارة أخرى بسيارته من الخلف وهو ما كان سيؤدى إلى انقلاب سيارته لكن "ربنا ستر" على حسب قوله.
وطمأن سمير صبرى الجمهور فور النجاة من الحادث، فقال إنه بخير وصحة جيدة لكنه صدم بسبب الحادث من خوفه الشديد على مرافقيه بالسيارة، حيث كان بصحبته نجله وأحفاده أثناء الحادث، وهو ما جعل صدمة الحادث واقعها أكبر وأصعب عليه.
يذكر أن صبرى قد شارك فى بطولة عدد من المسلسلات التليفزيونية على مدار حياته الفنية، منها "حضرة المتهم أبى، قضية رأى عام، المرافعة، نظرية الجوافة، كاريوكا، سامحنى يا زمن، ملكة فى المنفى، عالم رغم أنفه، النهر والتماسيح، عدى النهار، أولاد عزام، قضية رأى عام"، وغيرها والمسلسلات الإذاعية، كما أسس فرقة استعراضية كان لها شهرة واسعة، واستطاع من خلالها أن يعيد فراشة السينما سامية جمال للأضواء والرقص بعد سن الستين.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أصعب موقف مر به سمير صبرى هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.