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تعرف على أصعب موقف مر به سمير صبرى هذا العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمر اليوم الجمعة عيد ميلاد الفنان الكبير سمير صبرى فهو من مواليد 27 ديسمبر، حيث يعد واحدًا من أهم الفنانين فى تاريخ السينما المصرية، فقد تجاوزت أفلامه الـ100 فيلم بالإضافة إلى مشاركتة فى عدد كبير من المسلسلات والمسرحيات، فقد امتلك عدة صفات من النادر أن تظهر جميعها فى شخص واحد، وبتلك الصفات استطاع صبرى أن يحفر مكانة خاصة فى قلوب محبيه على مدار حياته الفنية.

 

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فكثيراً ما يمر الإنسان بمواقف فى حياته لا تنسى على مدار العمر بأكمله، وقد تعرض النجم الكبير سمير صبرى هذا العام لحادث سيارة فى أبريل الماضى، أثناء عودته من الإسكندرية إلى القاهرة، حيث تفاجأ وهو على الطريق باصطدام سيارة أخرى بسيارته من الخلف وهو ما كان سيؤدى إلى انقلاب سيارته لكن "ربنا ستر" على حسب قوله.

 

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وطمأن سمير صبرى الجمهور فور النجاة من الحادث، فقال إنه بخير وصحة جيدة لكنه صدم بسبب الحادث من خوفه الشديد على مرافقيه بالسيارة، حيث كان بصحبته نجله وأحفاده أثناء الحادث، وهو ما جعل صدمة الحادث واقعها أكبر وأصعب عليه.

 

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يذكر أن صبرى قد شارك فى بطولة عدد من المسلسلات التليفزيونية على مدار حياته الفنية، منها "حضرة المتهم أبى، قضية رأى عام، المرافعة، نظرية الجوافة، كاريوكا، سامحنى يا زمن، ملكة فى المنفى، عالم رغم أنفه، النهر والتماسيح، عدى النهار، أولاد عزام، قضية رأى عام"، وغيرها والمسلسلات الإذاعية، كما أسس فرقة استعراضية كان لها شهرة واسعة، واستطاع من خلالها أن يعيد فراشة السينما سامية جمال للأضواء والرقص بعد سن الستين.

 

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