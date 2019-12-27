الشاب خالد وشيرين والجسمى يحيون حفل افتتاح مهرجان التسوق بدبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت المطربة شيرين و الفنانين الشاب خالد وحسين الجسمي حفل افتتاح اليوبيل الفضي لمهرجان التسوق بمدينة دبي وسط حضور ضخم من الجمهور الذى تفاعل مع أنغام الموسيقي و الألعاب النارية التى غطت سماء منطقة اوبرا دبي بالكامل معلنة الافتتاح الرسمى لمهرجان التسوق الأشهر بالعالم العربي والذى تنظم دائرة دبي للسياحة دورته ال 25 هذا العالم لاحتفالات متعددة و متنوعة تناسب المواطن والسائح بدولة الإمارات العربية الشقيقة. Advertisements

جانب من الحفل (12)

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