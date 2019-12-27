شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر أنستون تحتفل بالكريسماس بصورة من طفولتها مع والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحتفلت النجمة جينيفر أنيستون، بأعياد الميلاد المجيد والكريسماس، مع والدها متمنية لجمهورها عيد سعيد، ونشرت عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، صورا لهما فى طفولتها وصورة أخرى بالوقت الحالى، معلقة عليها قائلة :"عيد ميلاد مجيد مع أحد المبدعين فى حياتي .. أحبك بابا".



جينفر انيستون



جينفر

وانضمت النجمة العالمية جينيفر أنستون، رسميا إلى إنستجرام مؤخرا شهر أكتوبر الماضى ، حيث دشنت حسابا رسميا لها، وفى أقل من 24 ساعة وصل عدد متابعيها على إنستجرام إلى 7 ملايين منذ إطلاق حسابها رسميا.

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ونشرت جينفر، أول صورة على حسابها، صورة تجمعها بأبطال مسلسل "Friends"، وقد حصدت الصور أكثر من 9 مليون لايك ، وظهر التغير الكبير فى شكل أبطال المسلسل الذى عرض قبل 25 عاما وهو المسلسل الذى يحمل العديد من الذكريات لدى قطاع كبير من المتابعين فى تسعينيات القرن الماضى.

من ناحية أخرى عادت شائعات عودة النجم براد بيت إلى زوجته الأولى جينفر أنيستون، وذلك بعد 15 عاما على أنفصالهما وزواجه من النجمة أنجيلينا جولى، وذلك بعد حضور براد بيت حفلة أنيستون الخاصة بعيد الميلاد الأسبوع الماضى، وكان من أوائل الحاضرين وآخر من غادر الاحتفال.

وصرحت أنيستون مؤخرا أنها لم تكتف بعلاقاتها السابقة، ولن تستمر "سينجل" طويلاً ، فقد لمحت خلال تصريحات نقلها موقع "مترو" أنها مستعدة لفتح قلبها لحب جديد يدخل حياتها وهى فى سن الـ50 من عمرها، مؤكدة أنها تشعر بأنها لن تستمر طويلاً سينجل، كما أن التجارب السابقة التى مرت بها لن توقفها عن تكرار التجربة قريبًا.

كما كشفت النجمة جينيفر أنيستون أنها دوماً ما تسعى لإحاطة نفسها بمشاعر الحب من كل من حولها، سواء عائلتها أو أصدقاءها التى تحظى بهم، مؤكدة أن هذا هو أجمل شىء فى الكون قد يشعر به المرء من الأساس.