شكرا لقرائتكم خبر عن 48 ساعة بروفات لـ محمد رمضان من أجل حفل الأحد المقبل فى "مراكش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان محمد رمضان استعداداته من أجل حفل يوم الأحد المقبل بالتزامن مع اعياد الكريسماس حيث بدأ اليوم البروفات بعدما وصل بالأمس إلي المغرب حيث من المقرر أن يتضمن الحفل الذي يجمعه بالمطرب العالمي ميتر بالعديد من المفاجآت الذي يحضرها رمضان علي خشبة المسرح في مدينة مراكش، .. ومن المفترض أن يواصل البروفات على مدار اليوم الجمعة وغداً السبت خلال 48 ساعة قبل انطلاق الحفل يوم الأحد.

جدير بالذكر أن محمد رمضان شارك مؤخرا ضمن فعاليات احتفالية المسيرة الخضراء في المغرب، كما لعب في مباراة ودية جمعت بين منتخب أفريقيا أمام منتخب أساطير العالم، والذي ضم عددا من نجوم كرة القدم من داخل قارة أفريقيا، ومن مصر مثل محمد أبو تريكة ووائل جمعة ونادر السيد، والتي أقيمت داخل المملكة المغربية.



محمد رمضان فى طريقه للمغرب

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كما أحيا محمد رمضان مؤخرًا حفلًا ضخماً بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي يقام تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

على جانب آخر انتهى رمضان من تصوير عدد من مشاهد مسلسل "البرنس" الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل ويضم العمل نخبة كبيرة من النجوم، منهم نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، احلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.

كما يشهد مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين رمضان و المخرج محمد سامى في الدراما التليفزيونية، حيث قدما من قبل مسلسل "الأسطورة" الذي حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه قبل ثلاثة أعوام منذ عام 2016، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، هادى الجيار، مى عمر، روجينا، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم، وكتب له السيناريو والحوار محمد عبد المعطى، ولذلك قرر الثنائى تكرار التجربة من خلال "البرنس"، الذى يراهن عليه الثنائى بقوة .