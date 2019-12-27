شكرا لقرائتكم خبر عن قناة محمد رمضان على "يوتيوب" تصل لرقم قياسى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحتفل الفنان محمد رمضان بوصول قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" إلى 2 مليار و300 مليون مشاهدة، معبرا عن سعادته الكبيرة بتخطي قناته هذا الرقم، وكتب عبر حسابه بموقع "أنستجرام":" الحمد لله قناتى الرسمية على يوتيوب تخطت الـ 2 مليار و300 مليون مشاهدة.. فى وقت قياسي #ثقة_في_الله_نجاح"

ويذكر أن قناة الفنان محمد رمضان على موقع التواصل "يوتيوب" تسجل أعلى المشاهدات والتفاعل على أغانيه مما جعلها تصل إلى هذا الكم من المشاهدين .



محمد رمضان

وسافر أمس النجم محمد رمضان إلى مدينة مراكش بالمغرب لإحياء حفل غنائي ضخم هناك يوم الأحد المقبل احتفالا بأعياد الكريسماس، ويقدم من خلاله العديد من المفاجآت ويجمعه بالمطرب العالمي ميتر جيمس، وهو الحفل الذي يراهن عليه رمضان بحسب تعبيره .

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وأحيا رمضان مؤخرًا حفلًا بالمملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض، الذي يقام تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركى آل الشيخ.

من ناحية أخرى انتهى رمضان من تصوير عدد من مشاهد مسلسل البرنس الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل ويضم المسلسل نخبة كبيرة من النجوم، منهم نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، احلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.

"البرنس" اسم نهائى للمسلسل، الذى يشهد التعاون الثانى بين المخرج محمد سامى والنجم محمد رمضان فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما مسلسل "الأسطورة" ونال نجاحًا كبيرًا عام 2016، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، هادى الجيار، مى عمر، روجينا، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم، وكتب له السيناريو والحوار محمد عبد المعطى، ولذلك قرر الثنائى تكرار التجربة من خلال "البرنس"، الذى يراهن عليه الثنائى بقوة .