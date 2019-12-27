شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق و نجوى كرم فى العرض الأول لفيلم "الفلوس" فى لبنان.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق العرض الأول لـ فيلم الفلوس، بطولة النجم تامر حسنى، فى دور السينما بلبنان، وحضر العرض الأول للفيلم فى إحدى سينمات العاصمة اللبنانية بيروت، مجموعة من الفنانين اللبنانيين، فى مقدمتهم الفنان وليد توفيق، والفنانة نجوى كرم.

وفى تصريحات إعلامية، هنأت الفنانة نجوى كرم، المخرج اللبنانى سعيد الماروق، مخرج فيلم "الفلوس"، وقالت "بباركله بالفعل مش بالحكى.. الفعل هو الوجود لأن بدنا نتحدى كل الظروف الإنسان هو اللى بيصنع الظروف مش الظروف هى اللى بتصنعه.. ونحنا جايين لنقوله مبروك للتحدى اللى أنت بدك تنجح فيه ولكل مبدع من هذا البلد".

وعن أمنياتها لوطنها لبنان فى ظل الظروف السياسية والاجتماعية الصعبة التى يمر بها، قالت شمس الأغنية اللبنانية "بدنا حكومة جيدة على مستوى طلبات وتطلعات الشعب بيكون بلد حلو.. وبحب العيد يكون عيد مش نغصة.. وإن شاء لله بيكون عيد رغم كل شىء.. بدى تكون فرحة طايره بكل الدنيا.. وبروح فى رأس الخيمة بالإمارات إن شاء الله.. والعيد بينعاد على كل الأمة العربية بالفرح والسعادة"، وفيما يخص إمكانية مشاركتها فى فيلم سينمائى، أضافت "لاء صعبة.. لاء مش كتير عندى رغبة بالتمثيل لأنى بحس حالى شوى ما بعرف أمثل".

ويشار إلى أن النجم تامر حسنى، كان قد عبر عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال الإيجابية عن فيلمه الجديد "الفلوس"، والذى حقق إيرادات وصلت لمليون و700 ألف جنيه فى اليوم الأول من عرضه فى شباك التذاكر، حيث طرح، الأربعاء، فى جميع دور العرض بجميع أنحاء الجمهورية، ومن المتوقع أن تتزايد إيراداته خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب إجازة نصف العام خلال شهر يناير المقبل.

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نجوى كرم ووليد توفيق فى العرض الأول لفيلم الفلوس بلبنان

ونشر تامر، الخميس، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مجموعة صور من العرض الخاص للفيلم، معلقا عليها، قائلا: "من كل قلبى فرحان جداً فوق الوصف بردود افعال كل اللى شافوا فيلم الفلوس والإشادات بنوع الفيلم وصورته وإخراجه ودورى المختلف عما قدمت من قبل واختلاف كل الممثلين مبسوط أكتر عشان فى مضمون خطير جداً فى الفيلم وصل من خلال القصه والسيناريو لكل اللى شافوه يارب يعجبكم كلكم".

وكان قد أقيم عرض خاص للفيلم يوم الثلاثاء، وحضر العرض نجوم الفيلم وعلى رأسهم تامر حسنى، وزينة، وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد، والمخرج سعيد الماروق، والراقصة جوهرة، وعدد كبير من الفنانين، ومنهم على ربيع وهنا الزاهد، والإعلامية بوسى شلبى، وأحمد جمال سعيد، والاعلامى يحيى حمزة، والفنانة حلا شيحة، والنجم حكيم، والفنان أكرم حسنى، هشام ماجد، عمر السعيد، مينا عطا، جلال الزكى، ياسمين البشبيشى، المؤلف محمد عبد المعطى وزوجته فرح على، وعدد كبير من الفنانين.



عرض فيلم الفلوس فى لبنان

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد أطلقت البرومو الثانى والرسمى للعمل يوم الأحد الماضى بعدما طرحت البرومو الأول منذ عدة أشهر، كما طرح تامر حسنى الأغنية الدعائية للفيلم يوم الخميس الماضى بعنوان "حلو المكان"، من كلمات أحمد المالكى، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أماديو‪.



نجوم لبنان فى العرض الأول لفيلم الفلوس ببيروت