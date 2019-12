شكرا لقرائتكم خبر عن عام الأنيميشن 2019.. الشخصيات المفضلة للجميع تزين شاشات السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد عام 2019، الذى يفصلنا عن انتهائه أيام قليلة، طفرة سينمائية فى أفلام الأنيميشن، التى طرح من بعضها جزء جديد، والبعض الآخر تمت إعادة إنتاجه من جديد، وهذه 8 أفلام أنيمشن طرحت خلال عام 2019.

بدأ العام الجديد بطرح الجزء الجديد من سلسلة How to Train Your Dragon، الذى طرح تحت اسم The Hidden World، وهو من إنتاج شركة ،Dreamworksوتدور أحداث الجزء الجديد من الفيلم الذى يحمل اسم “The Hidden World” عن الوقت الذى يحقق فيه Hiccup حلمه فى إنشاء يوتوبيا تنعم بالسلام، تم اكتشاف Toothless لزميله غير المرتب الذى يؤدى إلى غضب Night Nury، ويتم تصاعد الخطر فى الداخل ويخضع الجميع لعهد هيكوب كرئيس للقرية، ويجب على كل من التنين والركاب اتخاذ قرارات مستحيلة لإنقاذهما.

الفيلم من بطولة أصوات تى.جى. ميلر، وكيت بلانشيت، وكريستين ويج، وكيت هارينجتون، وجونا هيل، وجاى باروخيل، وأمريكا فيريرا، ودجيمون هونسو، ومن إخراج وتأليف دين ديبلواز، الفيلم المتسوحى من سلسلة الكتب التى تحمل اسم How to Train Your Dragon.

ويطرح من بعده فيلم The Lego Movie 2: The Second Part، يوم 7 فبراير الماضى، من بطولة أصوات مارجوت روبى، أليسون برى، كريس برات، جونا هيل، إليزابيث بانكس، ستيفانى بياتريس، تشاننج تيتم، نيك أوفرمان. ويدور فى فترة ما بعد مرور خمس سنوات بعد أن تم تخريب كل شىء، ولكن يواجه المواطنون تهديدًا جديدًا كبيرًا وهو غزاة LEGO DUPLO® من الفضاء الخارجى، محطمين كل شىء بشكل أسرع مما يمكن أن يعيد أصحاب الأرض بناءه.

الفيلم من إخراج مايك ميتشل، وتريشا جام، ومن تأليف ميشيل مورجان، ودمينيك روسو.

يأتى بعد ذلك طرح النسخة الجديدة من فيلم Dumbo، الذى طرح فى الأصل عام 1941، ولكن هذه المرة على طريقة الـLive Action، ووصل يوم 11 مارس الماضى، وكان من بطولة إيفا جرين، وكولين فاريل، ومايكل كيتون، ودانى ديفيتو، وكميل ليميسويسكى، وآلان أركين، وجوزيف جات، وساندى مارتن، وشارون رونى، ومن إخراج تيم بيرتون، وتأليف إهرين كروجر.

وتدور قصة الفيلم حول هولت، نجم السيرك، لكنه ذهب إلى الحرب وعندما عاد كان قد غيره بشكل رهيب، وقررمالك السيرك ماكس ميديتشى أن يستأجره لرعاية دامبو، فيل حديث الولادة الذى جعلته أذنه الضخمة من الأسهم الضاحكة فى فرقة السيرك المتعثرة، ولكن عندما يكتشف أولاد هولت أن دامبو يستطيع الطيران، فإنهم يقررون جعله نجما لامعا فى عرض من عروض السيرك.

ووصل فيلم الأنيمشن Pokémon Detective Pikachu، المستوحى من سلسلة الكرتون الشهيرة Pokémon، التى طرحت فى 1997، يوم 8 مايو الماضى، الفيلم الجديد سيسرد تاريخ لعبة البوكيمون الشهيرة، ومن المقرر أن يقوم بالأداء الصوتى لشخصية المحقق «بيكاتشو» النجم العالمى ريان رينولدز، ويصاحبه فى دور البطولة الممثلة كاثرين نيوتين، وهو من إخراج روب ليترمان، وتأليف وكتابه نيكول وليترمان.

وكان فيلم Pokémon Detective Pikachu إنتاج مشترك أمريكى ويابانى، بين شركتىLegendary Pictures وUniversal Pictures وWarner Bros. Pictures وToho.

ووصل الفيلم الذى انتظره الكثيرون من حول العالم The Lion King، وتم طرحه على طريقه الـLive Action، كان من بطولة أصوات سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان- مايكل كى، بيونسيه، إريك أندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتأليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، إيرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.

فيلم The Lion King هو إعادة إحياء لنسخته الكرتونية الشهيرة الصادرة عام 1994، والتى ارتبط بها جيل التسعينيات والثمانينيات، ويتتبع فيلم The Lion King قصة سيمبا الشبل الصغيرالذى يسعى لاسترداد عرشه كملك بعد مقتل والده على يد أخيه الأصغر، فيخوض سيمبا فى الكثير من المواقف تعلمه المعنى الحقيقى للشجاعة والمسؤولية.

ومع اقتراب نهاية العام الجارى، تم طرح الجزء الثانى من فيلم Frozen، الذى تعلق به الكثير من الأطفال والكبار من حول العالم، ويعتبر الجزء الثانى من العمل هو استكمال لرحلة نجاح فيلم الرسوم المتحركة «rozen» والذى تخطت إيراداته المليار و276 مليون دولار، بينما وصلت تكلفته 150 مليون دولار، وطرح فى 19 نوفمبر من عام 2013. ومن بطولة أصوات كريستين بيل، ايدينا هوم، جوش جاد، جوناثان جروف، سترلينج ك براون، إيفان راشيل وود، الفريد مولينا، مارثا بليمبتون.

وكان الجزء الأول Frozen من السلسلة حصد وقت عرضه عددًا كبيرا من الجوائز الفنية من أهمها جائزة الأوسكار الأولى، حيث حصل على جائزة أفضل فيلم «أنيميشن» وجائزة «Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Song»، كما فاز الفيلم بجائزة الجولدن جلوب أفضل فيلم رسوم متحركة، إضافة إلى جائزة «البافتا» و«African-American Film» و«American Cinema Editors»و«Annie Awards».