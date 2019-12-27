إيرادات الخميس.. "Jumanji: The Next Level" في الصدارة و"last christmas" السادس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Jumanji: The Next Level" بطولة Dwayne Johnson في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق الخميس 26 ديسمبر، إيراد قُدر بـ640 ألفا و566 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Frozen 2" محققًا 134 ألفًا و395 جنيها، واحتل المركز الثالث فيلم "Spies in disguise" بعد تحقيقه 88 ألفًا و726 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم "knives out" وحقق 62 ألفًا و607 جنيهات.

ذهب المركز الخامس لفيلم "Star Wars" بعد تحقيقه 55 ألفًا و920 جنيها، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "last christmas" وحقق 47 ألفًا و599 جنيها، وحصل على المركز السابع "The courier" بطولة Olga Kurylenko، محققًا 26 ألفًا و430 جنيهًا.

في المركز الثامن يأتي فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" بطولة أنجلينا جولي، وحقق 25 ألفًا و456 جنيها، وحصل على المركز التاسع فيلم"black Christmas" وحقق 16 ألفًا و442 جنيها، واحتل المركز العاشر فيلم "Le Mans '66" وحقق 15 ألفًا و918 جنيها.