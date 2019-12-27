كيف ردت مي عمر على متابعة لها اتهمتها بالغرور؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

ردت الفنانة مي عمر على تعليق إحدى الفتيات التي تتابعها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، بعدما اتهمتها الأخيرة بالغرور على خلفية ارتداءها فستان زفاف بلغت تكلفته نحو 15 مليون دولار، في عرض أزياء المصمم هاني البحيري.

وفي التفاصيل، شاركت "مي"، جمهورها مقطع فيديو لها من عرض الأزياء، لتتلقى تعليقًا من إحدى المتابعات، قالت فيه: "ايه الغرور ده فاكرة نفسك ملكة جمال الجمال، إنتي أصلا دمك تقيل ومش مقبولة وبعدين انتي ممثلة يعني بهلوانة بلياتشو، متفكريش نفسك دكتورة ولا مهندسة"، مما جعل مي عمر ترد على تعليق الفتاة بطريقة ساخرة، إذ قالت: "على فكرة البروفايل بتاعك صورة ممثلة".

مي عمر، شاركت في السباق الرمضاني المنقضي، بمسلسل "ولد الغلابة"، برفقة أحمد السقا، محمد ‏ممدوح، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، وصفاء الطوخي، ‏تأليف ‏أيمن سلامة، إخراج محمد سامي‎.

