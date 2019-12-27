لطيفة تهنئ سعيد الماروق على فيلم "الفلوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: حرصت الفنانة لطيفة، على تهنئة المخرج سعيد الماروق بفيلمه الجديد "الفلوس" الذي يخوض بطولته الفنان تامر حسني. وكتبت لطيفة، عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "ألف مليون مبروك يا مبدع فيلم الفلوس.. وإن شاء الله يحقق النجاح الكاسح، لأنك تستاهل". طرح فيلم "الفلوس" الأربعاء الماضي، في جميع دور العرض بجميع أنحاء الجمهورية، وهو قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته: تامر حسني، خالد الصاوي، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومي عز الدين.

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