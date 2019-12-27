محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: نشرت الفنانة راندا البحيري، صورة تجمعها مع الفنانة هبة مجدي من كواليس مسلسل "الأخ الكبير". وكتبت راندا، عبر حسابها على "إنستجرام": "والله أنضف القلوب وأجملها.. البسيطة المحترمة.. أجمل وأحلى كواليس وأنقاها.. ربنا يسعدك يا جميلة.. مسلسل الأخ الكبير". مسلسل "الأخ الكبير" بطولة: محمد رجب، محمد عز، محمود حجازي، عبير صبري، راندا البحيري، دينا فؤاد، أحمد حلاوة، إيهاب فهمي، أشرف زكي، ومن إخراج إسماعيل فاروق، وتأليف أحمد عبدالفتاح.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر راندا البحيري عن هبة مجدي: "أنضف القلوب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.