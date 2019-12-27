فيديو| سيرين عبدالنور: "بنغرق في لبنان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، مقطع فيديو، يرصد حالة الشوارع في لبنان بعد تعرض البلاد لموجة أمطار غزيرة.

وشاركت سيرين، الفيديو مع متابعي حسابها على "تويتر"، وأوضحت من خلاله مشهد لأحد الشوارع في بيروت وهو غارق بمياه الأمطار.

وقالت بالفيديو: "هيك إحنا بنغرق فى لبنان.. هيك بنغرق يا ناس الله يستر.. وصلنا بخير وسلامة على بيتي بس الناس العلقانة على الطريق شي ببكي".

يذكر أن لبنان تعرضت منذ الثلاثاء لعاصفة مصحوبة بأمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، وفق ما قالته هيئة الأرصاد الجوية اللبنانية.