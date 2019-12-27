في يومين.. إيراد "الفلوس" لتامر حسني يقترب من 4 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي الأربعاء 25 ديسمبر، فيلم "الفلوس" للفنان تامر حسني، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر في موسم رأس السنة.

وحقق الفيلم في يومه الثاني بدور العرض إيراد قُدر بـ 2 مليون و100 ألف و151 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في يومين 3 ملايين و802 ألف و157 جنيهًا.

"الفلوس" قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ويشارك فيه عدد من النجوم كضيوف شرف "مي عز الدين وأحمد السقا".