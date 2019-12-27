أحدهم مات أثناء جراحة تجميل وآخر تنبأ بوفاته.. نجوم رحلوا في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:

شهد عام 2019، رحيل عدد كبير من نجوم الفن، من مصر والعالم العربي، بعضهم أسماء لامعة ونجوم لا تنسى، وآخرون شكل خبر رحيلهم صدمة كبيرة لمحبيهم.

الخليج 365 يعرض لكم نجوم رحلوا عن عالمنا في عام 2019:

يناير

شهد شهر يناير رحيل الفنان الجزائري هواري منار، عن عمر يناهز 37 عامًا، أثناء إجرائه عملية تجميل لشفط الدهون، كما رحلت المخرجة اللبنانية جوسلين صعب عن عمر ناهز 71 عامًا بعد صراع مع المرض.

وفي 8 يناير، رحل عن عالمنا المخرج الكبير أسامة فوزي، عن عمر ناهز 58 عامًا، وفي 18 يناير رحل النجم الكبير سعيد عبدالغني عن عمر ناهز 81 عامًا بعد صراع مع المرض.

وفي 20 يناير رحل المخرج محمد رجائي عن عمر ناهز 80 عامًا، كما رحل المخرج اللبناني جورج نصر عن عمر ناهز 92 عامًا.

فبراير

رحلت الفنانة نادية فهمي عن عالمنا في 14 فبراير، عن عمر ناهز 71 عامًا، بعد صراع مع المرض، وكانت الفنانة الراحلة تعاني قبلها من مرض "آل زهايمر"، وفي 23 فبراير، رحل الفنان مصطفى الشامي عن عمر ناهز 75 عامًا.

مارس

توفي الفنان جلال عيسى، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 80 عامًا، وهو طليق الفنانة الكبيرة صفية العمري.

أبريل

في 7 أبريل الماضي، رحل عن عالمنا الفنان إسماعيل محمود، عن عمر ناهز 69 عامًا، بعد إصابته بمرض خطير، بحسب تصريح نجله الذي رفض كشف طبيعة المرض وقتها، مؤكدًا أنه عانى من المرض لمدة 8 أشهر.

وفي 11 أبريل رحل النجم الكبير محمود الجندي، عن عمر ناهز 74 عاما، بعد إصابته بأزمة قلبية، وفي 18 أبريل رحل المخرج سيد سعيد عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد صراع مع المرض، وكان قد تنبأ برحيله قبلها بـ 5 أيام فقط، ونشر عبر حسابه بموقع فيسبوك: "سوف أنسحب من عالمكم المحكم في هدوء".

مايو

رحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة محسنة توفيق يوم 7 مايو الماضي، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 79 عامًا.

يونيو

أصيب الفنان الكبير محمد نجم، بجلطة دماغية أدت لرحيله يوم 5 يونيو الماضي، عن عمر ناهز 75 عاما، كما رحل عن عالمنا المخرج الكبير محمد النجار بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، عن عمر ناهز 65 عامًا، وبعدها بأيام رحل عن عالمنا الفنان محمد أبو الوفا، بعد أزمة صحية أدت لدخوله المستشفى جراء إصابته بمرض في الرئة.

يوليو

في 1 يوليو، رحل عن عالمنا النجم الكبير عزت أبو عوف، الذي عانى من أمراض الكبد والقلب، ما أدى لنقله المستشفى ليرحل عن عمر ناهز 71 عامًا.

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كذلك شهد شهر يوليو رحيل المنتج الكبير عادل الميهي، عن عمر ناهز 74 عامًا، وفي 12 يوليو رحل الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله عن عمر ناهز 77 عامًا، إثر تعرضه لوعكة صحية.

وفي 18 يوليو رحل الفنان شوقي طنطاوي، الذي عرفه الجمهور من خلال شخصية "مطاوع" ضمن أحداث مسلسل "يوميات ونيس"، وذلك بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 66 عامًا.

كذلك رحل عن عالمنا النجم الكبير فاروق الفيشاوي، عن عمر ناهز 67 عامًا، بعد أقل من عام على إعلان إصابته بمرض السرطان، إذ تدهورت حالته الصحية قبل وفاته بفترة قصيرة، ليرحل عن عالمنا يوم 25 يوليو، كما رحلت الفنانة فوزية عبدالعليم، بعد صراع مع المرض.

سبتمبر

في سبتمبر رحل عن عالمنا المخرج اللبناني سيمون أسمر، عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد صراع مع مرض الكلى، ويعرف المخرج الراحل في لبنان باسم "صانع النجوم"، لاكتشافه عدد كبير من نجوم لبنان من بينهم نوال الزغبي، وائل كفوري، إليسا.

بينما رحل المخرج حسين عمارة عن عالمنا بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 70 عامًا، وفي 30 سبتمبر توفي الفنان الجزائري محمد الخامس زغدي، عن عمر ناهز 26 عامًا، إثر تعرضه لسقوط من أعلى عامود، أثناء محاولاته دخول منزله فجرًا، بسبب ضياع مفتاح المنزل.

أكتوبر

شهد شهر أكتوبر رحيل عدد من النجوم، كان أولهم النجم الكبير طلعت زكريا، عن عمر ناهز 58 عامًا، إثر تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها لإحدى المستشفيات.

بينما رحل المخرج التونسي شوقي الماجري، بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء تواجده في القاهرة، وذلك عن عمر ناهز 58 عامًا، كما رحلت الفنانة السورية نجوى علوان، عن عمر ناهز 45 عامًا، بعد إصابتها بأزمة قلبية، وفي 26 أكتوبر رحل عن عالمنا الفنان قاسم الدالي، عن عمر ناهز 80 عامًا.

نوفمبر

في 6 نوفمبر رحل عن عالمنا مدرب الأسود الشهير محمد الحلو، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 72 عامًا.

وفي 7 نوفمبر رحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، الذي شكل خبر وفاته صدمة كبيرة لجمهوره ومحبيه، فقد توفيّ عن عمر ناهز 35 عامًا، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، واكتشفت خطيبته وفاته، بعد محاولاتها الاتصال به، وحين لم تفلح محاولتها قامت بالاتصال بالشرطة لتكتشف وفاته.

ديسمبر

يوم 2 ديسمبر رحل عن عالمنا الفنان الكبير محمد خيري، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد أزمة صحية تعرض لها، وفي 3 ديسمبر رحل المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم عن عمر ناهز 62 عامًا، بعد إصابته بأزمة قلبية، وبعد أيم قليلة من إحياء حفل بالمملكة العربية السعودية.

وفي 9 ديسمبر رحل المخرج الكبير سمير سيف، عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد إصابته بأزمة قلبية، ويعد "سيف" واحدًا من أشهر المخرجين في جيله.

في 15 ديسمبر رحل الفنان حسن عفيفي، "مصمم رقصات فرقة رضا" بعد صراع مع المرض، والفنان الراحل زوج الفنانة الكبيرة هناء الشوربجي.

وفي 16 ديسمبر رحل المخرج ياسر زايد، عن عمر ناهز 48 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقله المستشفى.

كما رحل عن عالمنا الفنان جلال رجب، يوم 24 ديسمبر بعد صراع مع أمراض الشيخوخة.

كما فقد الفن اللبناني الفنان وليم حسواني، الملقب باسم "شاويش المسرح الرحباني" عن عمر ناهز 86 عامًا بعد صراع مع المرض.​