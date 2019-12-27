زوجها كوميديان كبير وابنها فنان معتزل.. من هي ألفت سكر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحتفل الفنانة ألفت سكر اليوم بعيد ميلادها السابع والسبعين، إحدى أهم نجمات السينما المصرية.

نرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنانة الكبيرة:

- الفنانة ألفت سكر، سورية الأصل، حصلت على الجنسية المصرية، لاحقًا.

- اسمها بالكامل (ألفت محمد أحمد سكر)، وهي شقيقة الممثلة ملك سكر.

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- جسدت الأدوار الثانية في الأفلام، وتنوعت أدوارها بين المسرح والتليفزيون، وعلى شاشة السينما، ومن أعمالها "العراف، فرقة ناجي عطا الله"، وفيلم "الباشا تلميذ".

- كان آخر أعمالها مسلسل "أهل الهوى" في عام 2013، وجسدت به دور أم بديع خيري.

- تزوجت من الفنان الكبير وحيد سيف، وأنجبت منه ابنهما الفنان أشرف سيف.

- قدمت في حياتها الفنية قرابة 260 عملاً بين السينما والمسرح والتلفزيون.

- تزوج ابنها أشرف من الفنانة المعتزلة لمياء الجداوي.​