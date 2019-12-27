محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
تحتفل الفنانة ألفت سكر اليوم بعيد ميلادها السابع والسبعين، إحدى أهم نجمات السينما المصرية.
نرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنانة الكبيرة:
- الفنانة ألفت سكر، سورية الأصل، حصلت على الجنسية المصرية، لاحقًا.
- اسمها بالكامل (ألفت محمد أحمد سكر)، وهي شقيقة الممثلة ملك سكر.
- جسدت الأدوار الثانية في الأفلام، وتنوعت أدوارها بين المسرح والتليفزيون، وعلى شاشة السينما، ومن أعمالها "العراف، فرقة ناجي عطا الله"، وفيلم "الباشا تلميذ".
- كان آخر أعمالها مسلسل "أهل الهوى" في عام 2013، وجسدت به دور أم بديع خيري.
- تزوجت من الفنان الكبير وحيد سيف، وأنجبت منه ابنهما الفنان أشرف سيف.
- قدمت في حياتها الفنية قرابة 260 عملاً بين السينما والمسرح والتلفزيون.
- تزوج ابنها أشرف من الفنانة المعتزلة لمياء الجداوي.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجها كوميديان كبير وابنها فنان معتزل.. من هي ألفت سكر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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