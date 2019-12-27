أحدث الفنان اللبناني راغب علامة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع مصور سجل له ولأسرته أثناء الاحتفال بأعياد نهاية العام.
وبدا فيه وهو يقوم برفقة زوجته جيهان وابنيه خالد ولؤي بالتحضيرات والاستعدادات اللازمة لذلك.
ووجه من خلاله إلى متابعيه رسالة تهنئة بالمناسبة متمنياً تحسن الأوضاع وخصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها بلده لبنان حالياً.
وأكثر ما لفت الأنظار هو ظهوره مرتدياً الروب المنزلي. وركزت على ذلك الكثير من التعليقات حيث أعرب بعض المتابعين عن استغرابهم هذه الإطلالة فيما أشار آخرون إلى أنها تشكل دليلاً على عفوية الفنان.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: راغب علامة يحدث ضجة بظهوره للمرة الأولى بملابس النوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.