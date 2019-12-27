الليلة.. عمر خيرت يحيي حفلًا موسيقيًا ضخمًا بالسعودية

يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت، لإحياء حفل موسيقي ضخم بالمملكة العربية السعودية برفقة فرقته الموسيقية، وذلك بمحافظة العلا بالمدينة المنورة، ضمن فعاليات الموسم الثانى من مهرجان شتاء طنطورة السعودى.

ومن المقرر أن يقدم "خيرت" خلال

الحفل مجموعة من أجمل مؤلفاته خلال مشواره الفني ومنها: "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثاني، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغاني.يذكر أن يستعد الموسيقار عمر خيرت لاحياء حفلين موسيقيين بدار الأوبرا المصرية يومي الأحد والاثنين الموافق 12 و13 من شهر يناير المقبل، وذلك على المسرح الكبير في تمام الساعة الثامنة مساء.