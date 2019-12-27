بالفيديو.. طرح الإعلان الرسمي لفيلم بنات ثانوي

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "بنات ثانوي" الإعلان الرسمي للفيلم، ومن المقرر عرضه بالسينمات يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير من الشهر المقبل.

والفيلم تدور أحداثه حول خمس فتيات فى مرحلة الثانوية العامة، على رأسهم الفنانة جميلة عوض التى

تدرس فى مدرسة حكومية، وتجسد جميلة دور طالبة فى الثانوية العامة تدعى سالى محمد بقسم العلمى.ويشار إلى أن "بنات ثانوي" بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبى، وهنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.يذكر أنه كان أعلن مؤخرًا الفنان محمد الشرنوبي عن خطوبته على راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام، فى حفل عائلي، بحضور العائلتين وعدد من الأصدقاء المقربين.