الليلة.. علي قنديل يحيي حفلًا استاند اب كوميدي بساقية الصاوي

يستعد الاستاند أب كوميدي على قنديل، لاحياء حفلًا جديدًا كوميديًا بساقية عبدالمنعم الصاوي بعنون "خدّام لسنين قدّام"، وذلك بقاعة النهر اليوم الجمعة 27 منديسمبر الساعة السابعة مساءً.
يذكر أن الفنان على قنديل هو الاستاند أب كوميدى الأول فى مصر منذ 9 سنوات تقريبًا، يمارس على قنديل فن الاستاند أب كوميدى.
وهو صاحب حملة عايز مسرح التى أطلقها على الفيس بوك منذ عامين ويطالب فيها بمسرح يكون وجهة للفنانين والمبدعين الشباب لتسخير طاقتهم واستغلالها.
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