تفاصيل حفلات عمر خيرت بدار الأوبرا

يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت، لإحياء حفلين موسيقيين بدار الأوبرا المصرية يومي الأحد والاثنين الموافق 12 و13 من شهر يناير المقبل، وذلك على المسرح الكبير في تمام الساعة الثامنة مساء.

ومن المقرر أن يقدم "خيرت" خلال الحفل مجموعة من أجمل مؤلفاته خلال مشواره الفني ومنها: "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثاني، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغاني.

يذكر أن كان غادر الموسيقار عمر خيرت مطار القاهرة الدولى، الأربعاء الماضي، متوجها إلى المملكة العربية من أجمل مؤلفاته خلال مشواره الفني ومنها: "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثاني، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغاني.يذكر أن كان غادر الموسيقار عمر خيرت مطار القاهرة الدولى، الأربعاء الماضي، متوجها إلى المملكة العربية السعودية برفقة فرقته الموسيقية، لإحياء حفل موسيقى اليوم الجمعة، بمحافظة العلا بالمدينة المنورة، وذلك ضمن فعاليات الموسم الثانى من مهرجان شتاء طنطورة السعودى.

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