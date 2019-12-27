الليلة.. تامر حسني ورامي جمال يحييان حفلًا غنائيًا ضخمًا بالتجمع الخامس

يستعد كل من الفنانين تامر حسني ورامي جمال، لإحياء حفل غنائي ضخم، مساء اليوم، الجمعة، وذلك في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس.

ومن المقرر أن يقدم الثنائي خلال الحفل مجموعة

متنوعة من أجمل أغانيهم القديمه والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.ويشار إلى أن احتفل المطرب تامر حسني مؤخرًا بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "الفلوس"، وذلك بحضور أبطال العمل منهم زينة، وعائشة بن أحمد، وخالد الصاوي.فيما يستعد المطرب رامي جمال لطرح ألبومه الجديد "مالناش الا بعض" قريبًا إنتاج شركة "نجوم ريكورد"، وكانت آخر ألبومات رامي جمال، البوم "ليالينا" الذي تم طرحه عام 2018 .