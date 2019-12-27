يستعد كل من الفنانين تامر حسني ورامي جمال، لإحياء حفل غنائي ضخم، مساء اليوم، الجمعة، وذلك في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس.
ومن المقرر أن يقدم الثنائي خلال الحفل مجموعة
ويشار إلى أن احتفل المطرب تامر حسني مؤخرًا بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "الفلوس"، وذلك بحضور أبطال العمل منهم زينة، وعائشة بن أحمد، وخالد الصاوي.
فيما يستعد المطرب رامي جمال لطرح ألبومه الجديد "مالناش الا بعض" قريبًا إنتاج شركة "نجوم ريكورد"، وكانت آخر ألبومات رامي جمال، البوم "ليالينا" الذي تم طرحه عام 2018 .
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. تامر حسني ورامي جمال يحييان حفلًا غنائيًا ضخمًا بالتجمع الخامس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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